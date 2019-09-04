В поддержку Ройтбурда готовится акция протеста в Одессе, против его увольнения выступают представители художественной среды, меценаты и политики.

Александр Ройтбурд выиграл конкурс на пост директора ОХМ в декабре 2017 года, назначили его только в марте 2018-го. Назначению предшествовала инфомационная кампания против художника, поддельные "экспертизы" и многое другое. Мы писали об этом подробно в тесте "Мартовские иды: Одесский облсовет против украинской культуры".

За то время, что Ройтбурд – директор ОХМ, музей стал настоящим культурным центром Одессы. Там проходят выставки национального уровня, экскурсии, лекции, литературные чтения и встречи. Музей переосмысляет украинское искусство и подводит под него современный контекст.

Один из активных сторонников увольнения художника – депутат облсовета от "Оппозиционного блока" Виталий Саутенков, главный аргумент которого – "депутатский корпус переломали через колено", а не объективные критерии оценки работы музея. На работу музея депутатам, голосовавшим за увольнение Ройтбурда, скорее всего, наплевать: никто из них наверняка не был в музее как посетитель, не говоря уже о том, чтобы скинуться на его ремонт, реставрацию картин или покупку рам, что делали люди, которым действительно было дело до развития культуры в Одессе.

"За" увольнение, впрочем, голосовал не только "Оппоблок", что можно увидеть в таблице с результатами голосования:

На сессии облсовета 19 июня выступала замглавы Одесской ОГА Светлана Шаталова и озвучила цифры: "В 2016 году Одесский художественный музей получил 551 618 грн средств за свои билеты и услуги, в 2018 году эта цифра составила – 1 млн 760 тыс 975 грн. Кроме того, в 2016 году музей привлек 5200 грн благотворительных взносов, а в 2018 году – 331 тыс грн. ОХМ участвует в двух грантовых проектах, привлек 600 тыс грн внебюджетных средств".

В поддержку Ройтбурда выступают художники, писатели, музейщики, журналисты, активисты, члены "Клуба Маразли", основанного музеем для сбора финансовой помощи.

LB.ua, в свою очередь, тоже высказывается в поддержку Александра Ройтбурда и публикует интервью проекта Kishkina с Александром, которое вышло в октябре прошлого года, – о современном искусстве, истории украинского искусства и участие в Венецианской биеннале.

7 сентября в поддержку Александра Ройтбурда в Одессе собирается митинг.