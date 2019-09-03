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Букеровская премия объявила шорт-лист

В него попала новая книга Маргарет Этвуд, по чьей книге сняли сериал "Рассказ служанки".

Букеровская премия объявила шорт-лист
Фото: eksmo

Букеровская премия обнародовала шорт-лист номинантов конкурса. Об этом сообщается на сайте конкурса.

В шорт-лист попало шесть книг:

  • Маргарет Этвуд «Заветы» (The Testaments). Это продолжение антиутопии "Рассказ служанки", которая стала основой одноименного сериала;
  • Люси Эллманн «Утки, Ньюберипорт» (Ducks, Newburyport);
  • Бернардин Эваристо «Девушка, Женщина, Другое» (Girl, Woman, Other);
  • Чигози Обиома «Оркестр меньшинств» (An Orchestra of Minorities);
  • Салман Рашди «Кихотт» (Quichotte);
  • Элиф Шафак «10 минут 38 секунд в этом странном мире» (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World).

Каждый из авторов, включенных в короткий список, получит по 2500 фунтов стерлингов и специальное издание своей книги. Победитель Букеровской премии будет объявлен в понедельник 14 октября, он получит  50 000 фунтов стерлингов. Церемония награждения состоится в Лондоне, в Гилдхолле.

Напомним, прошлым лауреатом Международной Букеровской премии стала писательница Джокхо Алхарти из Омана. Она одержала победу за книгу "Небесные тела" (Celestial Bodies), которая рассказывает о семейных связях и истории трех оманских сестер.

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