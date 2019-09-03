Букеровская премия объявила шорт-лист

Букеровская премия обнародовала шорт-лист номинантов конкурса. Об этом сообщается на сайте конкурса.
В шорт-лист попало шесть книг:
- Маргарет Этвуд «Заветы» (The Testaments). Это продолжение антиутопии "Рассказ служанки", которая стала основой одноименного сериала;
- Люси Эллманн «Утки, Ньюберипорт» (Ducks, Newburyport);
- Бернардин Эваристо «Девушка, Женщина, Другое» (Girl, Woman, Other);
- Чигози Обиома «Оркестр меньшинств» (An Orchestra of Minorities);
- Салман Рашди «Кихотт» (Quichotte);
- Элиф Шафак «10 минут 38 секунд в этом странном мире» (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World).
Каждый из авторов, включенных в короткий список, получит по 2500 фунтов стерлингов и специальное издание своей книги. Победитель Букеровской премии будет объявлен в понедельник 14 октября, он получит 50 000 фунтов стерлингов. Церемония награждения состоится в Лондоне, в Гилдхолле.
Напомним, прошлым лауреатом Международной Букеровской премии стала писательница Джокхо Алхарти из Омана. Она одержала победу за книгу "Небесные тела" (Celestial Bodies), которая рассказывает о семейных связях и истории трех оманских сестер.