Евровидение-2020 состоится в Роттердаме

В гонке на проведение конкурса участвовало пять городов.

Нидерландский город Роттердам был выбран для проведения конкурса Евровидения в 2020 году. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

"Это Роттердам 2020! Роттердам был выбран в качестве принимающего города для 65-го конкурса песни Евровидение после напряженной гонки с южным голландским городом Маастрихт", - сказано в сообщении.

Конкурс проведут 12, 14 и 16 мая 2020 года. Отмечается, что в гонке за проведение конкурса участвовало пять голландских городов.

Напомним, Евровидение-2019 проходило в израильском Тель-Авиве. Конкурс выиграл певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с песней "Arcade".