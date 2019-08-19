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Жюри определило представительницу Украины на детском Евровидении-2019

Конкурс состоится 24 ноября в Польше.

Жюри определило представительницу Украины на детском Евровидении-2019
Фото: suspilne.media

Украину на детском Евровидении-2019 представит 13-летняя киевлянка София Иванько с песней "Коли здається".

Об этом говорится на сайте Национальной общественной телекомпании Украины.

Ее выбрало профессиональное жюри из семи человек, в которое входили, в частности, певицы Александра Кольцова (она также член правления НОТУ), Alyosha и певец Adam.

Всего в финал нацотбора вышли десять конкурсантов.

По словам певицы Alyosha, София Иванько "отличается от других участников, она очень своеобразная, у нее есть свой отдельный очень экспрессивно-эмоциональный характер, она загадочная, в ней есть то, чего нет в других людях и в других участниках".

Певица, представлявшая Украину на взрослом Евровидении в 2010 году, считает, что песня после доработки станет "очень крутой" и ее оценят не только в Украине.

Напомним, в детском Евровидении-2018, который проходил в Минске (Беларусь), представительница от Украины Дарина Красновецкая с песней Say Love заняла четвертое место. В 2019 году принимающей страной детского Евровидения, финал которого пройдет 24 ноября, станет Польша.

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