ТРК "Украина" покажет документальный фильм ко Дню Независимости

Накануне Дня Независимости на ТРК «Украина» состоится премьера фильма «Украина: эволюция достоинства. Это социальный проект украинского продакшена «ТТБ-Студия», в котором авторы ищут ответы на наболевшие вопросы общества, сообщает пресс-служба канала.

Какие изменения происходили в Украине на протяжении 2014–2019 годов и кто их осуществлял? Какие ожидания украинцев не оправдались, а какие достижения стали настолько обыденными, что мы часто даже не замечаем их? Чего удалось избежать, когда государство после Революции Достоинства избрало новый курс? Задает ли гражданин постмайданной Украины себе эти вопросы?

Коллапс экономики и социальной сферы – вот что грозило стране в условиях военной агрессии, потери территорий и внутриполитической нестабильности. Какая команда и какой ценой смогла удержать Украину от дефолта, гиперинфляции, голодных очередей и замерзших батарей?

Фильм построен на приеме сравнения, сообщает пресс-служба телеканала. Пять основных эпизодов ленты – это заочный «диалог» между жителем Украины и жителем одной из территорий, оставшихся в орбите бывшей империи, известной как «русский мир». Чтобы снять реальные истории жизни в Армении, Кыргызстане, Приднестровье и России, немало эпизодов оператору-постановщику Виктору Левчуку приходилось снимать практически в режиме скрытой камеры. Отдельная сюжетная линия фильма – реконструкция работы тех, на кого после Майдана легла вся ответственность за будущее ограбленной страны.

События того времени эксклюзивно комментирует руководитель тогдашнего центра принятия решений – Кабинета министров, глава двух постмайданных правительств Арсений Яценюк. Как удалось восстановить контроль над ситуацией, обеспечить финансирование армии, сдержать агрессора, не допустить разрухи и гиперинфляции? Почему после двух сверхтяжелых лет Украине удалось выйти на экономический рост? Обо всем этом авторы спрашивали у Арсения Яценюка, а также Владимира Гройсмана, Александра Турчинова, Арсена Авакова, Лилии Гриневич, Наталии Яресько. Смотрите премьеру документального фильма «Украина: эволюция достоинства» в эфире телеканала «Украина» 23 августа в 22:00. На официальном YouTube-канале фильм будет доступен с 24 августа.