Ушла из жизни искусствовед, автор LB.ua Наталия Космолинская

Ей было 55 лет.

В возрасте 55 лет ушла из жизни известный искусствовед и постоянный автор LB.ua Наталия Космолинская. Она умерла во Львове после длительной борьбы с раком.

Об этом сообщила ее дочь Мария Космолинская.

"К сожалению, вынуждена сообщить, что сегодня около 14:00 Наталья умерла. Мы очень благодарны всем, кто помогал нам собирать деньги! Это было очень важно! Это помогло нам подарить ей хорошие последние месяцы жизни. Это давало ей надежду", - написала она в фейсбуке.

О месте прощания и похоронах сообщат позже.

Наталья Космолинская – критик, журналистка, искусствовед, соавтор книги "Игра в музей" (вышла в "Видавництві Старого Лева"), редактор интернет-портала Zbruc. Ранее была заместительницей директора по выставочной работе Львовского Дворца Искусств. Автор более 800 научно-популярных радиопрограмм об искусстве и 500 публикаций о современном искусстве, архитектуре и дизайну. Работала во львовском Институте стратегии культуры.

Для LB.ua Наталья писала серию архитектурных гидов по Львову.