​Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в харассменте

Эту информацию подтвердили женщины, которые работали с тенором еще в 80-х.

Известного испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Associated Press.

Восемь певиц и одна танцовщица заявили, что еще начиная с конца 1980-х подвергались харассменту со стороны певца. Некоторые женщины утверждают, что им не удалось построить музыкальную карьеру из-за того, что в свое время они отвергли домогательства Доминго.

Некоторые женщины сообщали, что он насильно заставлял их целоваться, “всегда как-то трогал тебя”, держал за руку и клал свою руку на колено во время бизнес-ланча, одна из девушек сказала, что однажды он залез ей под юбку и т.д.

Пострадавшие от домогательств певца и другие представители индустрии утверждают, что у Доминго существует другая сторона, которая долгое время оставалась секретом в мире оперы. Они подтвердили, что становились свидетелями неуместного сексуально-окрашенного поведения испанского тенора, который безнаказанно преследовал молодых женщин.

Поскольку большинство пострадавших предпочли не раскрывать свое имя, певец опроверг обвинения в его адрес и заявил, что это "неназванные лица" и их утверждения могут быть неточными.

"Больно слышать, что я мог огорчить кого-то, заставить испытывать дискомфорт, несмотря на то, как давно это было, а также какими благими были мои намерения", — заявил он, отметив, что вступал в какие-либо отношения только по обоюдному согласию.

Несмотря на это, Доминго признал, что стандарты, которые имели место в 80-х, очень отличаются от теперешних. «Я счастлив и имею честь иметь более чем 50-летнюю карьеру в опере и буду придерживаться самых высоких стандартов», - добавил он.

Напомним, В США прокуратура сняла обвинения с актера Кевина Спейси, которому инкриминировали сексуальные домогательства к 18-летнему сыну телеведущей Хезер Анру.

Несмотря на то, что Спейси обвиняли в сексуальных домогательствах в нескольких странах и на волне движения #MeTo эти обвинения приобрели широкую огласку, пагубно повлияв на его карьеру - ни одно из них, кроме дела сына телеведущей Хезер Анру, пока не дошло до суда.