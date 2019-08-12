В Крыму прервали прокат украинского мультфильма "Руслан и Людмила"

В оккупированном Крыму по заявке правообладателя прекратили показ украинского мультфильма "Похищенная принцесса". Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Мультфильм вышел в прокат в адаптации для России. Лента здесь получила название "Руслан и Людмила: Перезагрузка". Сообщается, что для России в дубляж внесли "некоторые изменения", например, в мультфильме не упоминается Киевская Русь, а также и то, что похищенная принцесса - дочь киевского князя.

На материковой Украине правообладатель не знал, что украинский мультфильм, получивший финансирование из госбюджета, попал на аннексированный полуостров. После обращения Крым.Реалии к правообладателю фильм отозвали из проката на полуострове. Возможно, российского прокатчика ожидают судебные разбирательства.

Режиссер мультфильма Олег Маломуж узнал о прокате картины на полуострове из СМИ и заявил, что осуждает выход ленты на экраны в обход украинского законодательства.

Напомним, мультфильм "Похищенная принцесса" был создан при поддержке Государственного агентства по вопросам кино Украины. Финансирование средствами налогоплательщиков Украины при создании ленты составило 20% – 19,5 млн гривен. Согласно украинскому законодательству, любой прокат кинопродукции в аннексированном Крыму может осуществляться только по украинским прокатным удостоверениям.