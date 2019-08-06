В возрасте 88 лет умерла лауреатка Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон

Американская писательница Тони Моррисон скончалась в возрасте 88 лет. Она была первой чернокожей женщиной, которая была удостоена Нобелевской премии по литературе (1993 год).

Об этом сообщает Би-би-си.

Самая известная книга Тони Моррисон - роман "Возлюбленная" (Beloved). В ней идет речь об истории беглой рабыни, которая убивает свою дочь, чтобы та не попала в рабство.

За этот роман Моррисон получила Пулицеровскую премию по литературе. Книга была экранизирована с участием телеведущей Опры Уинфри - одной из самых известных поклонниц Моррисон.

"С глубокой печалью мы сообщаем, что после непродолжительной болезни, наша любимая мать и бабушка Тони Моррисон мирно скончалась прошлой ночью в окружении семьи и друзей... Непревзойденная писательница, которая дорожила написанным словом - своим, своих студентов и других, она жадно читала и чувствовала себя лучше всего, когда писала. Хотя ее смерть - огромная потеря, мы благодарны, что она прожила долгую счастливую жизнь", - говорится в заявлении родных писательницы.

Напомним, в 2019 году будут вручены две Нобелевские премии по литературе - из-за прошлогоднего скандала с Шведской академией.