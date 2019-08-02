Во Львове инвентаризируют все мозаики

Мозаика на Львовском национальном университете ветеринарной медицины и биотехнологий. Исполнители: С. Бабков и А. Ковальчук

Управление охраны исторической среды инвентаризирует все мозаики, расположенные на территории Львова. Об этом сообщает Львовский горсовет.

Соответствующее решение исполнительного комитета было согласовано сегодня, 2 августа во время заседания.

По словам руководительницы управления охраны исторической среды Лилии Онищенко, управление имеет точный перечень мозаик, которые появились до 1939 года. По предварительным подсчетам, во Львове есть 33 мозаики советского периода и 37, созданных в 90-х годах. "Мозаики советского периода также имеют право быть признанными художественными произведениями и, возможно, памятниками культуры или искусства", - добавила Онищенко.

После того как инвентаризуют все мозаики, их выложат на геопортале Львова, а застройщиков обяжут учитывать наличие мозаики на зданиях, которые они будут реконструировать. В то же время здания с мозаиками запретят сносить и позволят только ремонтировать и реконструировать те участки, где нет мозаик.

Также управление охраны исторической среды намерено подать предложение в городской бюджет Львова, чтобы выступить заказчиком проведения ремонта мозаик, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

Напомним, за последний месяц во Львове случилось два досадных инцидента с уничтожением мозаик.

В середине июля в ходе строительных работ владельцы магазина "Океан" (ул. Владимира Великого, 26а) разрушили советскую мозаику Народного художника Украины Владимира Патыка несмотря на то, что компания официально обещала ее сохранить.

А также на территории бывшего завода "Кинескоп" (ул. Героев УПА, 73) уничтожили мозаику, вероятнее всего, того же автора.