Умер театральный режиссер Андрей Критенко

В ночь на 29 июля на 56 году жизни скоропостижно скончался украинский режиссер Андрей Критенко. Об этом сообщает «Новое время».

Андрей Критенко, режиссер украинско-немецкого театра КРОТ. Последние 25 лет он жил в Штутгарте, в Германии, однако переодически приезжал в Украину, чтобы тоже здесь ставить спектакли, в частности по пьесам Леся Подеревянського.

Главные роли в спектаклях, которые ставил в Украине Андрей Критенко, сыграл актер и журналист Мыкола Вересень.

Андрей Критенко родился 10 июля 1963 года Киеве. Режиссер, актер, педагог. Окончил Киевский институт театрального искусства. С 1986 (с перерывом) работал режиссером-постановщиком в различных театрах Украины.

1996-2005 - режерисер-постановщик, актер «Театерхаусу», одновременно 2001-2006 - советник по актерскому мастерству оперы; по совместительству с 2001 - преподаватель Высшей школы музыки и исполнительского искусства.

Ставил оперы и драматические спектакли в Украине, РФ, Казахстане, Германии, Австрии, Люксембурге, Швейцарии и т.д.