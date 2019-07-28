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Умер известный российский журналист Кара-Мурза

Ему было 59 лет.

Умер известный российский журналист Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза
Фото: tolknews.ru

Журналист Владимир Кара-Мурза умер на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший, передает Медуза.

Причины смерти не называются.

Владимир Кара-Мурза с 1992 года работал на телевидении в качестве редактора и корреспондента программы «Итоги» Евгения Киселева, сначала на Первом канале, а затем на новосозданном НТВ. 

С 1995 по 2001 год вел собственную программу «Сегодня в полночь» на НТВ. В дальнейшем эта программа выходила на ТНТ, ТВ-6 и RTVi. Сотрудничал с радиостанциями «Эхо Москвы» и «Свобода».

Являлся одним из критиков политики Путина.

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