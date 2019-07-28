NYT: Авиационные власти США не проводили независимые тесты систем Boeing 737 MAX

Контролирующие процесс эксперты не знали о проблемах, которые были у системы, из-за которой произошли две авиакатастрофы.

Федеральное авиационное управление (ФАУ), ответственное за сертификацию самолетов, которые эксплуатируются в США, не получило полную информацию о системах новой модели Boeing 737 MAX. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на многочисленные источники из числа бывших и нынешних сотрудников ФАУ и компании Boeing.

Эксперты ФАУ не до конца понимали, каким образом работает система MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — система улучшения характеристик маневренности).

"Эта функция, появившаяся у четвертого поколения самолетов Boeing 737, предназначена для предотвращения сваливания при низкоскоростном полете с опущенным носом. Ошибки в ее работе, как считают эксперты, могли послужить причиной двух катастроф самолетов этой модели в Индонезии и в Эфиопии", - говорится в материале.

По данным NYT, эксперты Федерального авиационного управления США не провели на стадии сертификации независимые тесты разработанной Boeing системы и не собирали данные о ее работе.

Кроме того, на первоначальных этапах разработки MCAS контролировали процесс «относительно неопытные» эксперты ФАУ, а на более поздних этапах ответственность за одобрение системы и вовсе лежала на компании, так что даже делиться данными тестов с ФАУ корпорации Boeing не пришлось.

"Таким образом, контролирующие процесс эксперты ФАУ не знали о проблемах, которые были у системы. В итоге сертификацию агентства прошла версия MCAS, которая опиралась на показания одного датчика и могла более радикально менять направление носа самолета", - указывает NYT.

В официальных комментариях для газеты ФАУ и Boeing заявили, что последовательно придерживались установленных этапов сертификации самолета.

"Процессы сертификации Федерального агентства по авиабезопасности хорошо отработаны и последовательно помогают разрабатывать безопасные конструкции самолетов", - говорится в заявлении регулятора, которое цитирует NYT.

Напомним, в октябре 2018 года в Индонезии в результате крушения Boeing 737 MAX погибли 189 человек. Еще один самолет этой модели разбился в Эфиопии, в марте 2019 года. Жертвами второй катастрофы стали 157 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту самолетов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS.