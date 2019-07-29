​Участникам ТКГ нужен статус и дипломатические паспорта, - Бессмертный

Роман Бессмертный готовит документы по упорядочению организации работы украинской части Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.

Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

«На этой встрече я попросил президента дать мне поручение подготовить соответствующие указы и проекты документов для организации ее работы. Он на это согласился и я уже начал над этим работать: переговорил с Леонидом Даниловичем Кучмой как головой ТКГ, с Русланом Демченко как с советником президента. С участниками трехсторонних контактной группы, председателями подгрупп. Когда появится черновик документов, тогда надо будет обязательно встретиться с секретарем СНБО. Далее - переговоры в правительстве, поскольку все это требует определенного финансового обеспечения. И так далее», - сказал Бессмертный.

По его прогнозам, в целом, надо «пройти семь кругов ада». «Но это то, что нужно было сделать еще вчера. Потому что подходят ко мне люди и говорят: «ну вот мы в очередной раз купили билеты за свои деньги. Сколько это будет продолжаться?», - рассказал он.

Бессмертный пояснил, что на сегодняшний день существует механизм компенсации - то есть сначала расходуются свои деньги, потом подается отчет и уже после этого осуществляется возврат.

Еще один аспект: участникам ТКГ нужны дипломатические паспорта. «Я, например, невъездной в Беларусь - и то, что белорусы пропустили меня на заседание ТКГ - это только господу Богу и некоторым людям известно, которые это обеспечивали, сколько было приложено усилий», - сказал он.

Другой аспект - вопрос безопасности. «Вот я вез чемодан, где был компьютер с информацией закрытого типа, документы на бумажных носителях для служебного пользования, техническое задание, тактика ведения переговорного процесса. На основе этих невинных документов, при желании, можно сделать такую «бомбу», что я потом домой не вернусь», - сказал он.

Кроме того, участникам группы нужен соответствующий статус. «Роман Безсмертный: да, бывший вице-премьер, но сейчас просто гражданин Украины, которому нужно работать с министерством юстиции, Кабинетом министров, СНБО, министерством обороны. И чтобы не сказали - «кто ты такой? Иди отсюда» я и взял на себя подготовку соответствующего указ чтобы предоставить статус группе», - рассказал он.