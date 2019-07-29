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Глава нацразведки США с заявлением об отставке написал благодарственное письмо Трампу

Президент США несколько дней назад заявил в Твиттере, что назначит на должность республиканца.

Глава нацразведки США с заявлением об отставке написал благодарственное письмо Трампу
Фото: EPA/UPG

Глава нацразведки США Дэн Коутс, уходящий в отставку 15 августа, поблагодарил президента Дональда Трампа и заявил, что доволен достижениями разведывательного сообщества США. Письмо об отставке цитируют американские СМИ, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я доволен достижениями национальной разведки и более широкого разведывательного сообщества. Мы создали общее видение под названием IC 2025 и сосредоточили наши инициативы на том, чтобы наше разведывательное сообщество располагало наилучшими возможностями для решения проблем продолжающейся эволюции угроз, стоящих перед нашим народом", - заявил Коутс.

По его мнению, сейчас "разведывательное сообщество сильнее, чем когда-либо" и более хорошо подготовлено к встрече с новыми вызовами.

"Я благодарен вам за предоставленную мне возможность возглавить разведывательное сообщество. Служение нашему государству в качестве директора Национальной разведки и в качестве члена вашей команды по нацбезопасности были отдельной привилегией", - говорится в письме Коутса Трампу.

"Как мы уже обсуждали ранее, я считаю, что пришло время для меня перейти к следующей главе моей жизни. Поэтому настоящим я подаю вам заявление об отставке 15 августа 2019", - заключил глава нацразведки.

Напомним, ранее президент США на своей странице в Твиттере объявил о решении выдвинуть члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Нацравзедки.

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