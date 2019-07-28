Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение
Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Шустер возвращается на телеканал "Украина"
Шустер возвращается на телеканал "Украина"
В Белой Церкви ввели ограничительные меры из-за масштабной спецоперации по задержанию членов ОПГ (обновлено)
В Белой Церкви ввели ограничительные меры из-за масштабной спецоперации по задержанию членов ОПГ (обновлено)
Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Команда президента намерена провести административную реформу
Команда президента намерена провести административную реформу
Олександр Корнієнко: «Якийсь тамада може керувати країною, а якийсь не може»
Олександр Корнієнко: «Якийсь тамада може керувати країною, а якийсь не може»
В "Слуге народа" назвали кандидатов на посты глав Минздрава и МОН
В "Слуге народа" назвали кандидатов на посты глав Минздрава и МОН
ГлавнаяМир

На магистральном газопроводе "Газпрома" произошел пожар

Прорвало трубу 1400 мм на севере России.

В воскресенье, 28 июля, на одном из магистральных газопроводов "Газпрома" на севере России произошел разрыв трубы диаметром 1400 мм с последующим возгоранием газа.

Об этом сообщило Министерство энергетики России.

Авария произошла на 338-м километре трассы "Пунга - Вуктыл - Ухта-2" в Республике Коми.

Никто не пострадал. Поврежденный участок газопровода отключен, там ведутся аварийные работы.

Это седьмая авария на магистральных объектах "Газпрома" с начала года, отмечает агентство "Интерфакс". В 2018 году на магистральных объектах дочерних компаний "Газпрома" произошло 10 аварий.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также