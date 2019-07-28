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Навального госпитализировали из спецприемника

Накануне политика арестовали за призывы выйти на акцию в Москве.

Навального госпитализировали из спецприемника
Алексей Навальный

Оппозиционного российского политика Алексея Навального, арестованного за призывы к участию в несанкционированном митинге, доставили из спецприемника в больницу. Об этом сообщает «Медуза».

Политик находится в терапевтическом отделении. 

Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш написала, что Навального госпитализировали с диагнозом «острая аллергическая реакция». 

«Сильный отек лица и покраснение кожных покровов. Источник аллергической реакции не определен. За всю свою жизнь Алексей никогда прежде не испытывал аллергической реакции», — сообщила Ярмыш. 

Навального арестовали на 30 суток за призывы выйти на акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

20 июля политик участвовал в согласованной акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму на проспекте Сахарова в Москве. Тогда он предложил провести 27 июля у здания мэрии митинг, если оппозиционным кандидатам окончательно откажут в регистрации.

В результате акция состоялась. Количество задержанных митингующих составило 1388 человек.

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