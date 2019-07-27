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Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию

Профсоюзы считают новые статьи трудового законодательства "рабскими".

Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Фото: EPA/UPG

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал изменения Трудового кодекса. Изменениям подверглись более 200 статей, сообщает Независимая газета.

Власти утверждают, что изменения расширят социальные гарантии, а независимые эксперты, что документ легализует принудительный труд. Профсоюзы грозят обращением в Международную организацию труда (МОТ), отмечает издание.

Основные изменения в кодекс уже предусмотрены декретами № 29 и № 5, первый из которых ввел контрактную систему найма, второй дал практически неограниченные возможности для увольнения сотрудников. Например, уведомить о предстоящем увольнении он позволял всего лишь за семь дней.

Представители Министерства труда рассказали, что проблемы, которые выявлены при применении этих документов, в кодексе будут устранены. В частности, уведомлять об увольнении нужно все же за месяц, а годовые контракты можно будет заключать лишь один раз, при первом приеме на работу.

Ссылаясь на экспертов независимых профсоюзов, вышеупомянутые нормы вызывали недовольство из-за того, что делали работников зависимыми и власти зачастую использовали для политических репрессий. С работниками, придерживающимися оппозиционных взглядов, заключались краткосрочные контракты, что позволяет декрет № 29, а для их увольнения было достаточно формулировки "дискредитация предприятия", что предусматривал декрет № 5.

Глава Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук называет новую версию Трудового кодекса Беларуси худшим документом такого рода в мире. По его словам, теперь работник в стране лишен права уволиться по собственному желанию. Кроме того, нанимателю позволено временно переводить его на другую работу на срок до шести месяцев даже к другому нанимателю, что делает "заемный труд" в стране абсолютно законным.

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