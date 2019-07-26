Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) нашли очередное свидетельство использования российскими военными кассетных бомб в Сирии.

Экспонаты, подтверждающие этот факт, появились на выставке в военно-патриотическом парке Вооруженных сил РФ "Патриот", посвященной сирийскому конфликту.

Выставка организована Министерством обороны России, которое ранее категорически отрицало использование кассетных бомб, сообщается на сайте CIT.

Фото: citeam.org

Как следует из публикации, члены CIT "в начале лета" посетили выставку в парке "Патриот". Павильон с макетами кассетных бомб РБК-500 АО-2, 5РТ и РБК-500 ШОАБ-0,5 озаглавлен "Экспозиция вооружения и военной техники, которые применяются в ходе ведения военных действий в Сирийской Арабской Республике".

Фото: citeam.org

Исследователи заявили, что наличие бомбовых кассет в экспозиции доказывает, что их использует российская авиация, базирующаяся на сирийской авиабазе Хмеймим. Об этом CIT писал еще в 2016 году, однако тогда в Минобороны эту информацию опровергли.

В материале подчеркивается, что Россия не подписывала конвенцию по кассетных боеприпасам, но является участником Четвертой Женевской Конвенции. Согласно документу, неизбирательные нападения, которые могут привести к гибели мирного населения, запрещены.

Кассетные бомбы представляют собой контейнеры, которые взрываются в воздухе, разбрасывая по значительной площади мелкокалиберные бомбы.