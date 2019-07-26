Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) нашли очередное свидетельство использования российскими военными кассетных бомб в Сирии.
Экспонаты, подтверждающие этот факт, появились на выставке в военно-патриотическом парке Вооруженных сил РФ "Патриот", посвященной сирийскому конфликту.
Выставка организована Министерством обороны России, которое ранее категорически отрицало использование кассетных бомб, сообщается на сайте CIT.
Как следует из публикации, члены CIT "в начале лета" посетили выставку в парке "Патриот". Павильон с макетами кассетных бомб РБК-500 АО-2, 5РТ и РБК-500 ШОАБ-0,5 озаглавлен "Экспозиция вооружения и военной техники, которые применяются в ходе ведения военных действий в Сирийской Арабской Республике".
Исследователи заявили, что наличие бомбовых кассет в экспозиции доказывает, что их использует российская авиация, базирующаяся на сирийской авиабазе Хмеймим. Об этом CIT писал еще в 2016 году, однако тогда в Минобороны эту информацию опровергли.
В материале подчеркивается, что Россия не подписывала конвенцию по кассетных боеприпасам, но является участником Четвертой Женевской Конвенции. Согласно документу, неизбирательные нападения, которые могут привести к гибели мирного населения, запрещены.
Кассетные бомбы представляют собой контейнеры, которые взрываются в воздухе, разбрасывая по значительной площади мелкокалиберные бомбы.