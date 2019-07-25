Северная Корея запустила две баллистические ракеты

КНДР угрожает отказаться от переговоров с США о денуклеаризации Корейского полуострова.

Северная Корея утром 25 июля запустила две баллистические ракеты малой дальности со своего восточного побережья. Южная Корея утверждает, что этот шаг КНДР направлен на усиление позиции Пхеньяна на будущих ядерных переговорах с Соединенными Штатами, пишет Голос Америки.

Ракеты были запущены в районе восточного города Северной Кореи, Вонсан. По

данным вооруженных сил Южной Кореи, прежде чем упасть в море одна ракета пролетела 430 километров, другая 690 километров.

Согласно данным Совета национальной безопасности Южной Кореи, КНДР запустила новый тип баллистических ракет малой дальности, ведь дальность полета одной из ракет была значительно больше, чем дальность подобных ракет, которые Северная Корея испытывала в мае.

На прошлой неделе МИД Северной Кореи заявлял, что Пхеньян может отказаться от переговоров и восстановит запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания, если Соединенные Штаты и Южная Корея продолжат запланированы совместные военные учения.

Напомним, в конце июня США и КНДР договорились возобновить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова.

Несмотря на напряженные взаимоотношения между США и Северной Кореей, лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чем Ын провели уже два саммита. Впервые они встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое, но эти переговоры были прерваны, так как стороны не сумели достичь согласия в вопросе о ядерном разоружении Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что пятерых северокорейских чиновников казнили из-за того, что они не смогли достичь соглашения с Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.