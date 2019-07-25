“RussiaGate” вийшов до людей. Як в США пройшли перші публічні слухання щодо втручання Росії у вибори

Розслідування щодо втручання Росії у вибори США 2016 року і можливу змову команди Трампа з Кремлем тривало протягом двох років - з червня 2017 і до березня 2019. А в середу 24 липня в Юридичному комітеті Палати представників і в Комітеті із розвідки заслухали доповідь вже колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера.

Фото: EPA/UPG Спецпрокурор Роберт Мюллер на публічних слуханнях щодо втручання Росії у вибори

Тут потрібно зауважити, що обидва комітети очолюють представники демократичної партії. В Комітеті із розвідки головує демократ - Адам Шиф, а в Юридичному комітеті демократ - Джерролд Льюїс Надлер. Обидва отримали нові посади після проміжних виборів до Конгресу восени 2018 року. Тоді демократи взяли більшість в Палаті представників і на чолі багатьох конгресових комітетів прогнозовано опинились представники “синіх”. Вони одразу почали ініціювати нові слухання та розслідування проти Трампа. Відтак, публічні свідчення Роберта Мюллера в стінах Конгресу, в першу чергу, були в інтересах демократичної партії.

Скористались цією можливістю і представники республіканців. Політики з обох таборів довго та емоційно зачитували свої промови, - часом, ці виступи навіть не потребували відповіді Роберта Мюллера. Але чи вдалось колишньому спецпрокуру озвучити нові факти або пролити світло на темні сторінки розслідування?

Мюллер відповідав дуже коротко, стримано і обережно. Майже розгублено перепитував і уточнював кожне запитання, а у своїх відповідях не виходив за рамки прописаного тексту справи. Але навіть попри це, йому все одно вдалось зробити кілька цікавих заяв.

Голова Комітету із розвідки, дем. Адам Шифф: “Коли Президент заявляв, що російське втручання у вибори - це містифікація, він говорив неправду, чи не так?

Роберт Мюллер: “Підтверджую”

Фото: PoliticusUSA Адам Шифф

Адам Шифф: “Інакшими словами, ваше розслідування виявило докази того, що Росія хотіла допомогти Трампу перемогти на виборах”.

Роберт Мюллер: “Так, я вважаю, що загалом, це твердження відповідає дійсності”

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Адам Шифф: “Чи були твердження Трампа, що у нього немає ніяких бізнес-зв'язків з Росією, неправдивими?”

Роберт Мюллер: “Так, були”.

Загалом, Мюллер у черговий раз підтвердив, що російський уряд втрутився у вибори. Однак його розслідування не встановило фактів змови між штабом Трампа і Москвою. Водночас, прокурор неодноразово і чітко підкреслив, що результати його розслідування не виправдовують Президента. І що у випадку, якщо б до Трампа не було би запитань, слідчі однозначно про це заявили би.

“РОСІЯНИ ОБОВ’ЯЗКОВО ВТРУТЯТЬСЯ У ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ ДО 2020 РОКУ”

Найбільш чіткою та однозначно була позиція щодо дій Кремля. Роберт Мюллер – офіцер морської піхоти, ветеран війни у В'єтнамі, колишній очільник ФБР, який розслідував теракт 11 вересня в Нью-Йорку, - заявив, що за всю свою кар’єру не пам’ятає більшої загрози для американської дипломатії, ніж втручання Росії у президентські вибори США 2016 року.

Фото: EPA/UPG

«За всю мою кар’єру я бачив різні виклики для нашої демократії. Але втручання російського уряду у наші вибори - є найсерйознішим випадком із тих що я бачив. І як я вже заявляв 29го травня - це заслуговує на увагу кожного американця», - наголосив він.

За словами Мюллера, завдяки його розслідуванню було виявлено, що російський уряд втручався в американські вибори у «масштабний та систематичний» спосіб.

«У процесі нашого розслідування ми висунули звинувачення більш ніж 30 особам за вчинення федеральних злочинів, включно з 12 російськими офіцерами. Семеро обвинувачених були засуджені чи визнали свою провину», - розповів Мюллер.

Фото: EPA/UPG Спецпрокурор Роберт Мюллер

Відповідаючи на запитання республіканця Уілла Херда, - чи вважає прокурор, втручання РФ поодиноким прецедентом, - Роберт Мюллер заявив, що росіяни обов’язково втрутяться і у президентські вибори 2020 року в США.

“Це не була поодинока спроба. Вони продовжують це робити, просто зараз, поки ми із вами сидимо тут. І вони розраховують повторити втручання, під час наступної президентської кампанії”, - відповів Мюллер.

ПОЗИЦІЯ ДЕМОКРАТІВ: НОВІ ОБВИНУВАЧЕННЯ ПРОТИ ТРАМПА

Під час слухань, демократи наполягали: хоча у звіті спецпрокурора не йдеться про змову Дональда Трампа з російським урядом, але там зафіксовано щонайменше 10 випадків, коли 45-й президент, знаючи, що перебуває під слідством, намагався перешкодити правосуддю і завадити роботі Роберта Мюллера.

Члени Юридичного комітету кілька разів процитували фрагмент із розслідування Мюллера, коли у травні 2017 року колишній генеральний прокурор США Джефф Сешнс повідомив Трампу про призначення Мюллера: «Президент відкинувся на спинку стільця і сказав: «Боже мій. Це жахливо. Це кінець мого президентства. Я в лайні».

Фото: EPA/UPG

Натомість, демократ Девід Кіччілін, посилаючись на матеріали справи, наводив приклади коли Трамп намагався позбутися спецпрокурора.

Демократ Девід Кіччілін: “Президент Сполучених Штатів дав вказівку приватній особі, пану Левандовському, щоб той передав повідомлення від президента генеральному прокурору, про необхідність обмежити розслідування Мюллера. Правильно? ”-

Роберт Мюллер: “ Правильно ”.

Демократ Девід Кіччілін: “І навіть ця - невдала спроба перешкодити правосуддю, вважаєітся злочином, чи не так?

Роберт Мюллер: “Саме так”

Окрім того, під час засідання комітету колишній спецпрокурор підтвердив, що обвинувачення у перешкоджанні правосуддю можуть бути висунуті Дональду Трампу після того, як він залишить посаду президента. Відповідаючи на запитання республіканця Кеннета Роберта Бака, “Чи ви можете звинуватити президента Сполучених Штатів у перешкодженні справедливості після того, як він піде з посади", - Мюллер відповів стверджувально, - "так".

ПОЗИЦІЯ РЕСПУБЛІКАНЦІВ: НЕМА ДОКАЗІВ - НЕМАЄ БУТИ І ПІДОЗРИ

Республіканці, тим часом, міцно відстоювали позиції Дональда Трампа, використовуючи свої запитання, щоб критикувати Мюллера або дискредитувати розслідування. Зокрема його звинувачували в упередженості, необ’єктивності та відмові розслідувати імовірну співпрацю демократів із росіянами.

Також, окремі республіканці наполягали, що Мюллер порушує презумпцію невинуватості коли стверджує, що результати його розслідування не виправдовують 45-го президента. Мовляв, там де не знайдено доказів – немає бути і підозри.

Фото: /informator.news

РЕАКЦІЯ ДОНАЛЬДА ТРАМПА

Поки розслідування Мюллера тривало, багато хто вважав, що це може призвести до закінчення президентства Трампа. Схоже, що серед послідовників такої теорії був і сам Трамп. Американський президент завжди дуже емоційно реагував на роботу спецпрокурора і активно коментував все у своєму Twitter. Не стали виключенням і слухання в комітетах.

Із самого ранку 24 липня, ще перед початком засідання, 45-й президент США опублікував вісім (!) повідомлень у Twitter. Вже традиційно Трамп заявив про “Полювання на відьом”, великими літерами підкреслив, що мовляв, не було ”ЖОДНОЇ ЗМОВИ” і “ЖОДНИХ ПЕРЕШКОДЖАНЬ”. А Роберта Мюллера звинуватив у заангажованості. Також розкритикував демократів і загалом - американську пресу.

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ

Розглядаючи ці події через призму українських інтересів потрібно не забувати, що напередодні свідчень колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера у Конгресі США американське видання The Hill опублікувало матеріал Джона Соломона під назвою: «Як пропозиція олігарху від помічника Мюллера Ендрю Вайсмана може бумерангом вдарити по міністерству юстиції».

В статті йдеться про те, що Вайсман, мовляв, таємно звернувся до американських адвокатів українського олігарха Дмитра Фірташа із пропозицією: «Дайти трохи бруду на Дональда Трампа в рамках російської справи, і тоді команда Мюллера зможе зняти з олігарха всі кримінальні звинувачення, пред'явлені йому в 2014 році».

Власне, у Конгресі США на засіданні комітетів ніхто із республіканців не спокусився поговорити із Мюллером про цю публікацію і це питання не піднімалось. Та у будь-якому випадку, на Сполучені Штати чекає чергова брудна політична кампанія президентських перегонів 2020. І є велика імовірність, що Україну неодноразово згадають в обох політичних таборах.