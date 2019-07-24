Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.

Объявления из Букингемского дворца еще не было, однако британские СМИ уже растиражировали фото аудиенции Джонсона у королевы Елизаветы II, что подтверждает свершившееся назначение.

Фото: twitter.com/RoyalFamily

По дороге во дворец кортеж Джонсона задержался из-за демонстрации экологических активистов. Представители "Гринписа" и "Партии зеленых" требовали от политика уделить время и внимание проблемам изменений климата. "Вопросы защиты экологии и изменений климата должны быть на самом верху его стопки дел. Надеемся, премьер вспомнит об этом, сидя под кондиционером", - заявила представитель активистов Натали Беннет.

Ранее сегодня Тереза Мэй официально покинула должность премьер-министра Великобритании.

Напомним, в конце мая Мэй объявила об отставке. Она извинилась за то, что ей не удалось согласовать условия выхода Великобритании из ЕС. С этого времени прошли несколько туров голосования за премьера.

Джонсон ранее пообещал заключить соглашение о свободной торговле с ЕС.