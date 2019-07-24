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​Сенат США утвердил главу Пентагона

Завершился самый долгий период в истории США, когда Пентагон был без постоянного руководителя.

​Сенат США утвердил главу Пентагона
Фото: EPA/UPG

Сенат США 23 июля утвердил на должности министра обороны Марка Эспера, завершив тем самым самый долгий в истории период, когда Пентагон оставался без постоянного руководителя.

Постоянного министра не было с тех пор, как в декабре прошлого года Джим Мэттис подал в отставку из-за политических разногласий с Трампом, пишет "Голос Америки".

55-летний Эспер в прошлом был лоббистом оружейной компании Raytheon и стал вторым утвержденным министром обороны, которого назначил президент Дональд Трамп.

Он получил поддержку со стороны обеих партий, несмотря на то, что во время слушаний по утверждению его кандидатуры сенатор-демократ Элизабет Уоррен задавала много вопросов по поводу его связей с Raytheon. Уоррен, баллотирующаяся в президенты на выборах 2020 года, стала единственным членом сенатского Комитета по вооруженным силам, возражавшим против утверждения Эспера в должности.

Ранее Эспер работал помощником Конгресса, а также служил в Пентагоне при администрации президента Джорджа Буша-младшего.

Патрик Шэнахан, которого Трамп ранее выдвинул на пост министра обороны, снял свою кандидатуру с рассмотрения 18 июня после того, как появились сообщения о домашнем насилии в его семье.

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