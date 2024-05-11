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Пентагон "перевертає небо і землю", щоб пришвидшити поставки зброї Україні

У Білому домі кажуть, що частина зброї з попереднього пакету допомоги від США вже на фронті.

Пентагон "перевертає небо і землю", щоб пришвидшити поставки зброї Україні
Фото: Вікі

Радник Білого дому Джон Кірбі під час префбрифінгу заявив, що частина зброї з пакету допомоги від США, схваленого одразу після рішення Конгресу про безпекове фінансування, вже перебуває на українських позиціях.

Як пише Укрінформ, відносно швидких поставок вдалося досягти завдяки розміщенню озброєння заздалегідь на складах у Європі. Проте деяким видам обладання знадобиться більше часу на транспортування. Про що конкретно зі зброї йдеться в обох випадках, радник вирішив не говорити з міркувань безпеки.

За словами Кірбі, Пентагон "буквально перевертає небо і землю", щоб швидше надіслати усе потрібне на фронт в Україну. Наразі триває робота над попереднім пакетом, але нова допомога на суму 400 мільйонів доларів теж буде у фокусі уваги міністерства оборони, щоб процес її отримання був якомога менш тривалим. 

  

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