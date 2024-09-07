ЗМІ: Україна контратакує під Покровськом

Видання Forbes, аналізуючи ситуацію на лінії фронту у Донецькій області, стверджує, що Збройні Сили України проводять локальні контратаки біля Покровська.

Попри перевагу ворога, яка подекуди сягає чотирьох до одного, та продовження Курської операції, в якій задіяні батальйони з приблизно 8 бригад, Силам оборони вдалося зберегти в резерві близько 4-5 бригад по 2 тисячі бійців кожна із сотнями одиниць техніки, що мають високу бойову здатність.

Це дозволило на певних ділянках фронту провести контрнаступальні дії, які позбавили ворога деяких позицій. Як пишуть у Forbes, найбільшого успіху вдалося досягти поблизу Селидова. Але драматичних змін та перелому на користь ЗСУ у західному виданні не прогнозують.

Стабілізація ситуації за рахунок резервів, на думку журналістів, вказує на помилковість думки значної частини українських оглядачів. Ті списували відступ східніше Покровська на брак фортифікацій та укріплень, а не на недостатню кількість особового складу.