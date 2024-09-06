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Росіяни вбили мирного мешканця Сумщини

Ще чотирьох цивільних окупанти поранили.

Росіяни вбили мирного мешканця Сумщини
Росіяни вбили мирного мешканця Сумщини (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 6 вересня, російських обстрілів зазнали Миропільська, Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Ямпільська, Глухівська, Шалигинська, Дружбівська Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 70 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 186 вибухів. 

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни били мінометами, дронами та КАБами, внаслідок чого одна цивільна людина загинула, ще четверо – отримали поранення. 

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Також дронами ворог бив по Миропільській, Глухівській та Середино-Будській громадам.

По Хотінській громаді армія РФ била КАБом та дронами, а по Есманьській - дроном та мінометами.

Білопільську громаду окупанти обстріляли з міномета та з танку.

По Шалигинській громаді російські військові вдарили дронами, артилерією та РСЗВ, а на Ямпільську скинув КАБи.

Великописарівську громадуокупаційні війська атакували дронами, артилерією та мінометами.

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