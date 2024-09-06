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Міністр освіти Лісовий анонсував пілотний проєкт для змін в управлінні університетами

Йдеться про перерозподіл прав і обов'язків між ректором, вченою та наглядовою радами.

Міністр освіти Лісовий анонсував пілотний проєкт для змін в управлінні університетами
Оксен Лісовий
Фото: facebook/Оксен Лісовий

Міністр освіти Оксен Лісовий розповів пілотний проєкт, який передбачає перерозподіл прав і обов'язків між ректором, вченою та наглядовою радами.

Як ідеться в дописі на фейсбук-сторінці міністра, відповідне рішення, яке змінює підхід до менеджменту закладів вищої освіти, ухвалив 6 вересня Кабмін. 

" Йдеться про перерозподіл прав і обов'язків між ректором, вченою та наглядовою радами. Це пілотний проєкт — першими зміни впровадять три університети", - повідомив глава Міносвіти.

У переліку вишів:

  • Національний авіаційний університет;
  • Запорізький національний університет;
  • Прикарпатський національний університет.

За інформацією Міносвіти, проєкт передбачає розширення повноважень наглядових рад і зміни системи врядування у вишах. Членів наглядових рад відбиратиме конкурсна комісія, яка складатиметься з провідних українських й іноземних експертів. Комісію мають сформувати найближчим часом.

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