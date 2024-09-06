Міністр освіти Лісовий анонсував пілотний проєкт для змін в управлінні університетами

Йдеться про перерозподіл прав і обов'язків між ректором, вченою та наглядовою радами.

Міністр освіти Оксен Лісовий розповів пілотний проєкт, який передбачає перерозподіл прав і обов'язків між ректором, вченою та наглядовою радами.

Як ідеться в дописі на фейсбук-сторінці міністра, відповідне рішення, яке змінює підхід до менеджменту закладів вищої освіти, ухвалив 6 вересня Кабмін.

" Йдеться про перерозподіл прав і обов'язків між ректором, вченою та наглядовою радами. Це пілотний проєкт — першими зміни впровадять три університети", - повідомив глава Міносвіти.

У переліку вишів:

Національний авіаційний університет;

Запорізький національний університет;

Прикарпатський національний університет.

За інформацією Міносвіти, проєкт передбачає розширення повноважень наглядових рад і зміни системи врядування у вишах. Членів наглядових рад відбиратиме конкурсна комісія, яка складатиметься з провідних українських й іноземних експертів. Комісію мають сформувати найближчим часом.