Лісовий про навчальний рік на підконтрольній Києву Курщині: не розпочнеться, як Росія робити не будемо

Навчальний рік на контрольованих Україною території Курської області Росії не розпочнеться.
Про це міністр освіти України Оксен Лісовий заявив в інтерв’ю BBC-України, відповідаючи на відповідне запитання.
“Не почнеться. Ми на серйозному рівні це обговорювали”, ‒ сказав міністр.
Лісовий підкреслив, що є міжнародне право і “ми діємо в нормах міжнародного права”.
“Ми робити так, як Росія, не будемо, а будемо робити краще”, ‒ додав очільник відомства.
Раніше, як інформує Інтерфакс-Україна, заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький заявив, що Україна забезпечуватиме освітній процес дітям у Курській області у разі потреби, проте про переміщення неповнолітніх на територію України не йдеться.
Пізніше у Міносвіти уточнили, що жодних офіційних рішень про освіту для дітей у Курській області не було.