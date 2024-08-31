Лісовий про навчальний рік на підконтрольній Києву Курщині: не розпочнеться, як Росія робити не будемо

"Є міжнародне право і ми діємо в нормах міжнародного права”, заявив міністр освіти.

Навчальний рік на контрольованих Україною території Курської області Росії не розпочнеться.

Про це міністр освіти України Оксен Лісовий заявив в інтерв’ю BBC-України, відповідаючи на відповідне запитання.

“Не почнеться. Ми на серйозному рівні це обговорювали”, ‒ сказав міністр.

Лісовий підкреслив, що є міжнародне право і “ми діємо в нормах міжнародного права”.

“Ми робити так, як Росія, не будемо, а будемо робити краще”, ‒ додав очільник відомства.

Раніше, як інформує Інтерфакс-Україна, заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький заявив, що Україна забезпечуватиме освітній процес дітям у Курській області у разі потреби, проте про переміщення неповнолітніх на територію України не йдеться.

Пізніше у Міносвіти уточнили, що жодних офіційних рішень про освіту для дітей у Курській області не було.