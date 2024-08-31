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Ворог атакував Київщину дронами, тривога тривала до ранку

Унаслідок падіння уламків збитих дронів загорілася лісова та трав’яна підстилка у трьох районах області. 

Ворог атакував Київщину дронами, тривога тривала до ранку
Фото: vikna.tv

Вночі ворог вчергове атакував Київську область ударними безпілотниками, тривога тривала майже всю ніч та ранок. 

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

В області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. 

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. 

“Падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості”, ‒ додав Кравченко.

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Внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загорілася лісова та трав’яна підстилка у трьох районах області. 

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки ворога, додав очільник ОВА.

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