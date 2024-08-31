Ворог атакував Київщину дронами, тривога тривала до ранку

Вночі ворог вчергове атакував Київську область ударними безпілотниками, тривога тривала майже всю ніч та ранок.
Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
В області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.
Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні.
“Падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості”, ‒ додав Кравченко.
Внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загорілася лісова та трав’яна підстилка у трьох районах області.
Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки ворога, додав очільник ОВА.
- Унаслідок російської атаки 29 серпня в трьох районах Київської області загорівся трав'яних настил. Пошкоджено один житловий будинок – там вибиті вікна.