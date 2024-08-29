У Київській області внаслідок падіння уламків вибило вікна в будинку

Унаслідок російської атаки в трьох районах Київської області загорівся трав'яних настил. Пошкоджено один житловий будинок – там вибиті вікна.

Станом на 9 годину влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Інформації про поранених немає теж, повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Telegram.

"Просимо мешканців області залишатися пильними та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги", – закликав він.