У Київській області внаслідок падіння уламків вибило вікна в будинку

Унаслідок російської атаки в трьох районах Київської області загорівся трав'яних настил. Пошкоджено один житловий будинок – там вибиті вікна.
Станом на 9 годину влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Інформації про поранених немає теж, повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Telegram.
"Просимо мешканців області залишатися пильними та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги", – закликав він.
- Пошкодження є й у трьох районах Києва. Загалом в повітряному просторі столиці збили близько 15 дронів. Ворог почав атаку ще учора вночі та продовжував до ранку.