Про російські стратегії та українську відповідь
Про російські стратегії та українську відповідь
На фронті загинула військова й активістка Наталя Кузнєцова
На фронті загинула військова й активістка Наталя Кузнєцова
Паралімпіада-2024: усе, що потрібно знати
Паралімпіада-2024: усе, що потрібно знати
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ДТЕК скасував екстрені відключення, введені сьогодні для Києва і деяких областей
ДТЕК скасував екстрені відключення, введені сьогодні для Києва і деяких областей
Гроші на рахунках лежатимуть до вересня мінімум: що відбувається з зібраними донатами на відбудову Охматдиту
Гроші на рахунках лежатимуть до вересня мінімум: що відбувається з зібраними донатами на відбудову Охматдиту
У Ростовській області Росії палають одразу дві нафтобази
У Ростовській області Росії палають одразу дві нафтобази
Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення
Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення
ГоловнаСуспільствоВійна

У Київській області внаслідок падіння уламків вибило вікна в будинку

У трьох районах загорілася трава. 

У Київській області внаслідок падіння уламків вибило вікна в будинку
Іранські баражуючі боєприпаси Shahed-136
Фото: mil.in.ua

Унаслідок російської атаки в трьох районах Київської області загорівся трав'яних настил. Пошкоджено один житловий будинок – там вибиті вікна. 

Станом на 9 годину влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Інформації про поранених немає теж, повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Telegram.

"Просимо мешканців області залишатися пильними та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги", – закликав він. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies