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КМВА: жоден з дронів, що летів на Київ, цілі не досяг

Тривога оголошувалася двічі і тривала майже 6 годин.

КМВА: жоден з дронів, що летів на Київ, цілі не досяг
Наслідки падіння уламків у Києві
Фото: Поліція в Facebook

У Києві цієї ночі та вранці сили протиповітряної оборони збили близько 15 російських дронів.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Через атаку ударних БПЛА сьогодні в Києві повітряна тривога оголошувалася двічі. Сумарно вона тривала майже 6 годин. Силами та засобами протиповітряної оборони було збито приблизно півтора десятка російських дронів. Жоден із ударних безпілотників ворога не досяг своєї цілі", – йдеться у повідомленні.

У Голосіївському районі сталося падіння уламків збитих дронів на територію житлової забудови. За попередніми даними, пошкоджені вікна й двері в багатоквартирному будинку.

У Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови, але без негативних наслідків.

У Деснянському – уламки впали на територію приватного домогосподарства. Спалахнула пожежа у нежитловій будові, яку оперативно ліквідували.

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