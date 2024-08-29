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Столицю атакували "шахеди", є падіння уламків у різних районах

Є пошкодження квартири в Голосіївському районі і падіння уламків в Дніпровському і Деснянському районах.

Столицю атакували "шахеди", є падіння уламків у різних районах
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині
Фото: Макс Требухов

Вночі росіяни вчергове здійснили масовану атаку по території України із використанням ударних безпілотників типу "шахед". Значна кількість дронів була зосереджена у Київській та сусідніх областях.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація, у Дніпровському районі столиці було зафіксовано падіння уламків БпЛА в зону житлової забудови. Як уточнив мер Києва Віталій Кличко, збитий дрон впав на дитячий майданчик між будинками.

Екстрені служби вирушили на місце та переконалися, що руйнувань та потерпілих внаслідок інциденту немає. 

Також у Голосіївському районі, за інформацією міського голови, уламками пошкоджено вікна та двері у квартирі на шостому поверсі. 

Після 6 години Кличко повідомив інформацію про нові пошкодження. 

"У Деснянському районі, де впали уламки дрона, горить альтанка в котеджному містечку. Рятувальники прямують на місце. Інформація про постраждалих наразі не надходила", – сказав він.

  • Ворог атакував столицю і в понеділок. Всі ворожі цілі, що летіли на Київ під час наймасованішої атаки, були збиті. 
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