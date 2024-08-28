Нацспротив: окупанти наказали силовикам на ТОТ приховувати місце служби

На тимчасово окупованих територіях України співробітникам репресивного апарату наказали уникати виходу на вулиці у формі, а також приховувати місце служби.
Про це повідомив Центр нацспротиву.
Зазначається, що причиною такого наказу є “диверсійні групи”, які нібито орудують в регіоні.
“Навіть окупаційна дорожньо-патрульна служба на ТОТ Сходу України отримала вказівку зняти маячки та поставити звичайні номерні знаки”, – йдеться у повідомленні.
Крім того, представникам окупаційних адміністрацій радять не вказувати в соцмережах місце роботи. Також їм радять менше розповідати на загал про свою діяльність.
- Після вдалих ударів по російській інфраструктурі в тимчасово окупованому Криму росіяни посилили перевірки населення.