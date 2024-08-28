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Російська влада закрила в'їзд до міста Курчатова, де розташована Курська АЕС, - ЗМІ

Жителі, які мають реєстрацію в Курчатові, зможуть вільно в'їжджати в місто.

Російська влада закрила в'їзд до міста Курчатова, де розташована Курська АЕС, - ЗМІ
Курська АЕС
Фото: Вікіпедія

В Курській області Росії обмежили в'їзд до міста Курчатова, в якому розташована Курська АЕС.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на російське пропагандистське РІА “Новости”.

На дорогах на в'їздах до міста розставляють блокпости.

Як повідомив т.в.о. губернатора Курщини Олексій Смирнов, це зроблено через те, що ЗСУ "не залишають спроб проникнути в місто".

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Чиновник наголосив, що жителі, які мають реєстрацію в Курчатові, зможуть вільно в'їжджати в місто. Натомість працівникам станції буде необхідно отримати спеціальні перепустки.

  • Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив після відвідин Курської АЕС у Росії, що існує ризик "ядерного інциденту" і ситуація серйозна.
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