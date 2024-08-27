Гендиректор МАГАТЕ прокоментував ситуацію довкола Курської АЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив після відвідин Курської АЕС у Росії, що існує ризик "ядерного інциденту" і ситуація серйозна, передає Reuters.
Гроссі сказав на пресконференції за підсумками візиту, що станція не має достатніх рівнів захисту, тож ситуація через бойові дії дуже хитка.
Наразі Курська АЕС працює в умовах, близьких до нормальних, додав гендиректор МАГАТЕ.
- Минулого тижня стало відомо, що Гроссі після відвідин Росії прибуде в Україну на зустрічі із Володимиром Зеленським.