Гендиректор МАГАТЕ прокоментував ситуацію довкола Курської АЕС

Гроссі каже, що через бойові дії ситуація серйозна.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив після відвідин Курської АЕС у Росії, що існує ризик "ядерного інциденту" і ситуація серйозна, передає Reuters.

Гроссі сказав на пресконференції за підсумками візиту, що станція не має достатніх рівнів захисту, тож ситуація через бойові дії дуже хитка.

Наразі Курська АЕС працює в умовах, близьких до нормальних, додав гендиректор МАГАТЕ.