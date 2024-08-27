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Гендиректор МАГАТЕ прокоментував ситуацію довкола Курської АЕС

Гроссі каже, що через бойові дії ситуація серйозна.

Гендиректор МАГАТЕ прокоментував ситуацію довкола Курської АЕС
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Фото: EPA/UPG

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив після відвідин Курської АЕС у Росії, що існує ризик "ядерного інциденту" і ситуація серйозна, передає Reuters.

Гроссі сказав на пресконференції за підсумками візиту, що станція не має достатніх рівнів захисту, тож ситуація через бойові дії дуже хитка.

Наразі Курська АЕС працює в умовах, близьких до нормальних, додав гендиректор МАГАТЕ.

  • Минулого тижня стало відомо, що Гроссі після відвідин Росії прибуде в Україну на зустрічі із Володимиром Зеленським.
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