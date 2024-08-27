У США затримали громадянина Угорщини, який придбав 200 радіостанцій для Росії в обхід санкцій

Він керував мережею закупівель для російської армії.

В аеропорту Сан-Франциско затримали громадянина Угорщини Бенса Горвата у справі про закупівлю продукції військового призначення для Росії в обхід санкцій.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Міністерство юстиції США.

Зазначається, що Горват придбав 200 радіостанцій військового призначення та намагався відправити їх до Росії.

За даними слідства, громадянин Угорщини керував мережею закупівель, яка, серед іншого, займалася оснащенням систем радіозв’язку в Курській області вздовж російсько-українського кордону.

"Як припускається, відповідач намагався придбати радіоприймачі військового класу для російських організацій за допомогою багатонаціональної мережі закупівель, щоб уникнути правоохоронних органів", – заявив помічник генерального прокурора Метью Олсен з відділу національної безпеки Мін’юсту.

Міністерство припускає, що мережа закупівель діяла щонайменше із січня минулого року. Постачання в Росіюздійснювалося через посередників в Іспанії, Сербії, Угорщині та Латвії

Суд відправив Хорвата під арешт.