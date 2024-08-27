Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
У Вінницькій області спрацювала ППО
У Вінницькій області спрацювала ППО
Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
ГоловнаСвіт

У США затримали громадянина Угорщини, який придбав 200 радіостанцій для Росії в обхід санкцій

Він керував мережею закупівель для російської армії.

У США затримали громадянина Угорщини, який придбав 200 радіостанцій для Росії в обхід санкцій
Ілюстративне фото

В аеропорту Сан-Франциско затримали громадянина Угорщини Бенса Горвата у справі про закупівлю продукції військового призначення для Росії в обхід санкцій.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Міністерство юстиції США.

Зазначається,  що Горват придбав 200 радіостанцій військового призначення та намагався відправити їх до Росії.

За даними слідства, громадянин Угорщини керував мережею закупівель, яка, серед іншого, займалася оснащенням систем радіозв’язку в Курській області вздовж російсько-українського кордону.

"Як припускається, відповідач намагався придбати радіоприймачі військового класу для російських організацій за допомогою багатонаціональної мережі закупівель, щоб уникнути правоохоронних органів", – заявив помічник генерального прокурора Метью Олсен з відділу національної безпеки Мін’юсту.

Міністерство припускає, що мережа закупівель діяла щонайменше із січня минулого року. Постачання в Росіюздійснювалося через посередників в Іспанії, Сербії, Угорщині та Латвії

Суд відправив Хорвата під арешт.

  • Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США та інші західні країни запровадили проти країни-агресорки низку санкцій, перекривши доступ до західних технологій. Однак Росія продовжує знаходити способи для обходу санкцій. 
  • Раніше Financial Times писало, що США попереджають країни, які торгують з Росією, що їм загрожують вторинні санкції, якщо вони дозволять російським банкам створювати місцеві відділення для фінансування постачання товарів військовій машині Володимира Путіна.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies