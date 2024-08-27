Кір Стармер розірве контракт "попередників" на урядові перевезення гелікоптером

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер та міністр оборони Джон Гілі вирішили розірвати контракт про забезпечення перевезень членів уряду гелікіоптерами на суму 40 мільйонів фунтів.

Як пише The Guardian, у 2023 році угоду з перевізником, яка коштувала чималих грошей державній скарбниці, продовжили за особистим наполяганням тодішнього прем'єра Ріші Сунака. Урядовець часто використовував авіатранспорт навіть тоді, коли подорож наземними засобами не була б повільнішою.

Британці прозвали чорні урядові гелікоптери "найдорожчим Убером країни", коли виявилося, що ексміністр оборони Грант Шаппс літав на них з власного дому до офісу тричі за шість тижнів.

Лейбористи вбачають у контракті щодо гелікоптерів символ попередньої влади консерваторів: мовляв, "вони літали у хмарах, витрачали величезні гроші і не цікавилися питаннями простих людей".