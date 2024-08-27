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Кір Стармер розірве контракт "попередників" на урядові перевезення гелікоптером

Лейбористи вважають угоду на 40 мільйонів фунтів ганебним символом влади консерваторів.

Кір Стармер розірве контракт "попередників" на урядові перевезення гелікоптером
Ріші Сунак сідає в урядовий гелікоптер
Фото: The Guardian

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер та міністр оборони Джон Гілі вирішили розірвати контракт про забезпечення перевезень членів уряду гелікіоптерами на суму 40 мільйонів фунтів.

Як пише The Guardian, у 2023 році угоду з перевізником, яка коштувала чималих грошей державній скарбниці, продовжили за особистим наполяганням тодішнього прем'єра Ріші Сунака. Урядовець часто використовував авіатранспорт навіть тоді, коли подорож наземними засобами не була б повільнішою. 

Британці прозвали чорні урядові гелікоптери "найдорожчим Убером країни", коли виявилося, що ексміністр оборони Грант Шаппс літав на них з власного дому до офісу тричі за шість тижнів. 

Лейбористи вбачають у контракті щодо гелікоптерів символ попередньої влади консерваторів: мовляв, "вони літали у хмарах, витрачали величезні гроші і не цікавилися питаннями простих людей".    

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