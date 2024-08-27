Макрон відмовився призначити уряд на чолі з "лівими": коаліціяда триватиме

Представниця лівого блоку у новому скликанні Національних зборів Франції Люсі Касте не стане прем'єр-міністеркою: президент Емманюель Макрон відмовився затвердити її кандидатуру.

Як пише France24, глава держави ухвалив таке рішення після спілкування з представниками "Національного об'єднання" Марін Ле Пен. Ультраправі попередили Макрона, що в разі призначення очільника уряду від "лівих" вони одразу ж ініціюють у парламенті голосування щодо недовіри.

Президент пояснив, що затвердження поданої "лівими" кандидатури стало б "загрозою для інституційної стабільності" парламенту, і заявив, що у вівторок розпочне новий раунд перемовин та консультацій з усіма політичними силами щодо пошуку компромісного варіанту - щоб країна "не стала заблокованою чи послабленою".

У лівому блоці вже встигли звинуватити Макрона у проведенні "антидемократичного перевороту".