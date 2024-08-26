Євгеній Громадський: «Операція у Курській області нагадує мені контрнаступ на Харківщині 2022 року»
Євгеній Громадський: «Операція у Курській області нагадує мені контрнаступ на Харківщині 2022 року»
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
Командир “Азову” заявив, що у сьогоднішньому обміні полоненими вкотре немає жодного “азовця”
Командир “Азову” заявив, що у сьогоднішньому обміні полоненими вкотре немає жодного “азовця”
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
У Парижі затримали засновника Telegram Павла Дурова, – французькі ЗМІ
У Парижі затримали засновника Telegram Павла Дурова, – французькі ЗМІ
ГоловнаСвіт

​Литва продовжила тимчасовий захист для біженців з України до березня 2026 року

Наразі понад 44,3 тис. осіб мають дійсний дозвіл на проживання на основі тимчасового захисту.

​Литва продовжила тимчасовий захист для біженців з України до березня 2026 року
Фото: marijampole.lt

Уряд Литви продовжив посвідки на тимчасове проживання в країні жителям України, які втекли від війни.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на LRT.

До цього цей захист було встановлено до березня 2025 року. Наразі термін його дії продовжили до 4 березня 2026 року. 

"Це означає, що можна буде видавати посвідки на тимчасове проживання, які будуть дійсними до зазначеної дати", - йдеться в повідомленні.

За даними Департаменту міграції, в Литві щодня реєструють 30-40 нових заявок на отримання дозволу на тимчасове проживання. Наразі понад 44,3 тис. осіб мають дійсний дозвіл на проживання на основі тимчасового захисту.

За словами міністерки внутрішніх справ Агне Білотайте, подовження терміну дасть змогу українцям зменшити адміністративне навантаження, оскільки вони матимуть посвідку на проживання, дійсну на триваліший період часу.

Продовжити зазначений термін запропоновано на підставі відповідного рішення Європейського Союзу, ухваленого в червні цього року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies