​Литва продовжила тимчасовий захист для біженців з України до березня 2026 року

Наразі понад 44,3 тис. осіб мають дійсний дозвіл на проживання на основі тимчасового захисту.

Уряд Литви продовжив посвідки на тимчасове проживання в країні жителям України, які втекли від війни.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на LRT.

До цього цей захист було встановлено до березня 2025 року. Наразі термін його дії продовжили до 4 березня 2026 року.

"Це означає, що можна буде видавати посвідки на тимчасове проживання, які будуть дійсними до зазначеної дати", - йдеться в повідомленні.

За даними Департаменту міграції, в Литві щодня реєструють 30-40 нових заявок на отримання дозволу на тимчасове проживання. Наразі понад 44,3 тис. осіб мають дійсний дозвіл на проживання на основі тимчасового захисту.

За словами міністерки внутрішніх справ Агне Білотайте, подовження терміну дасть змогу українцям зменшити адміністративне навантаження, оскільки вони матимуть посвідку на проживання, дійсну на триваліший період часу.

Продовжити зазначений термін запропоновано на підставі відповідного рішення Європейського Союзу, ухваленого в червні цього року.