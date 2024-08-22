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Уряд Литви ще на рік продовжив тимчасовий захист українським біженцям від війни

Департамент міграції щодня реєструє близько 30-40 нових заяв на отримання дозволу на тимчасове проживання в Литві.

Уряд Литви ще на рік продовжив тимчасовий захист українським біженцям від війни
Ілюстратвине фото: українські біженці
Фото: ERR

Уряд Литви ще на рік продовжив тимчасовий захист українським біженцям від війни, повідомляє Delfi. 

Дозволи на проживання, що видаються зараз, дійсні до 4 березня 2025 року.

„У разі прийняття постанови уряду видаватимуться посвідки на проживання, що діють до 4 березня 2026 року, що знизило б адміністративне навантаження на фізичних осіб та навантаження на співробітників Департаменту міграції, полегшило б управління потоками заміни дозволів на проживання наприкінці встановленого зараз терміну надання тимчасового захисту“, – йдеться у поданні МВС.

Як зазначено у проєкті ухвали уряду, Департамент міграції щодня реєструє близько 30-40 нових заяв на отримання дозволу на тимчасове проживання в Литві.

За даними на кінець липня поточного року, чинний дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту був приблизно у 44 тис. осіб.

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