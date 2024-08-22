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Упровадження “Мрії” в пілотних школах: розпочато навчання для вчителів

Застосунок розвантажить учителів від зайвої бюрократичної роботи, щоб вони більше часу приділяли навчанню й розвитку дітей. 

Упровадження “Мрії” в пілотних школах: розпочато навчання для вчителів
Фото: “Мрія”

В межах упровадження застосунку “Мрія” в пілотних школах розпочато навчання для вчителів, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. 

Міністр зазначив, що застосунок розвантажить учителів від зайвої бюрократичної роботи, щоб вони більше часу приділяли навчанню й розвитку дітей. 

Понад 2 тисячі вчителів проходять тренінги, щоб розпочати навчальний рік із “Мрією”. Разом із тренерами вони тестують функціонал застосунку: заповнюють журнал, розклад, навчальні плани. Вчителі пропрацьовують різноманітні ситуації, які можуть виникнути під час навчального процесу”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що у “Мрії” вчителі зможуть планувати робочий день, навіть якщо працюють у декількох школах, – доступ буде до всіх розкладів та уроків. Учителі мають бачити в “Мрії” швидкість, ефективність і власний розвиток.

Також Федоров повідомив, що вже з 2 вересня в 40 пілотних школах у 6 регіонах та Києві діти, вчителі й батьки почнуть новий навчальний рік із “Мрією”. Бета-тест планують завершити до кінця 2024 року, і тоді кожна охоча школа зможе подати заявку на під’єднання до “Мрії”.

  • На початку червня в Україні стартував бета-тест застосунку "Мрія". Торік у вересні Володимир Зеленський провів першу презентацію проєкту освітньої системи "Мрія".
  • У раніше Мінцифри повідомляли, що завданням системи буде аналіз стандартів освіти, вчителів, контенту, який дитина споживає додатково, які в дитини цілі. Далі на основі штучного інтелекту система допомагатиме через розуміння освітньої траєкторії знаходити корисний контент.
  • У "Мрії" будуть щоденники, контент, інформація про педагогів, можливості щодо пропозиції інновацій для закладів освіти, грантові можливості, а також якісна інформація про систему освіти.
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