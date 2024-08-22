Упровадження “Мрії” в пілотних школах: розпочато навчання для вчителів

Застосунок розвантажить учителів від зайвої бюрократичної роботи, щоб вони більше часу приділяли навчанню й розвитку дітей.

В межах упровадження застосунку “Мрія” в пілотних школах розпочато навчання для вчителів, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Міністр зазначив, що застосунок розвантажить учителів від зайвої бюрократичної роботи, щоб вони більше часу приділяли навчанню й розвитку дітей.

“Понад 2 тисячі вчителів проходять тренінги, щоб розпочати навчальний рік із “Мрією”. Разом із тренерами вони тестують функціонал застосунку: заповнюють журнал, розклад, навчальні плани. Вчителі пропрацьовують різноманітні ситуації, які можуть виникнути під час навчального процесу”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у “Мрії” вчителі зможуть планувати робочий день, навіть якщо працюють у декількох школах, – доступ буде до всіх розкладів та уроків. Учителі мають бачити в “Мрії” швидкість, ефективність і власний розвиток.

Також Федоров повідомив, що вже з 2 вересня в 40 пілотних школах у 6 регіонах та Києві діти, вчителі й батьки почнуть новий навчальний рік із “Мрією”. Бета-тест планують завершити до кінця 2024 року, і тоді кожна охоча школа зможе подати заявку на під’єднання до “Мрії”.