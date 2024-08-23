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Вночі та зранку росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Свеська, Ямпільська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: АрміяInform

Вночі та зранку росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 47 вибухів, повідомляє Сумська ОВА. 

Новослобідська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (3 вибухи).

Ямпільська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (3 вибухи).

Свеська громада: ворог завдав авіаудару (КАБ) (3 вибухи).

Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (23 вибухів) та скинули вибухові пристрої з БпЛА (ВОГ) (6 вибухів).

Березівська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (1 вибух).

Есманьська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (1 вибух).

Глухівська громада: завдано ударів FPV-дронами (4 вибухи).

Білопільська громада: був авіаудар (КАБ) (1 вибух).

Хотінська громада: ворог завдав авіаудару (КАБ) (1 вибух).

Юнаківська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (1 вибух).

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