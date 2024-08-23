Вночі та зранку росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння Сумщини

Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (23 вибухів) та скинули вибухові пристрої з БпЛА (ВОГ) (6 вибухів).

Вночі та зранку росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 47 вибухів, повідомляє Сумська ОВА.

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