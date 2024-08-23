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Росіяни більше 300 раз обстріляли Запорізьку область, є поранений і руйнування

Зруйновані 7 житлових будинків та об'єктів інфраструктури

Росіяни більше 300 раз обстріляли Запорізьку область, є поранений і руйнування
Наслідки обстрілу Запорізької області (архівне фото)
Фото: Запорізька ОВА

Російські війська за добу завдали по Запорізькій області понад 317 ударів. У Гуляйполі поранений місцевий житель, зруйновані 7 житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Про це повідомив про наслідки обстрілу голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"51-річний мешканець Гуляйполя отримав поранення під час ворожого артилерійського обстрілу", - уточнив він.

Федоров також повідомив, що росіяни здійснили 4 авіаційні удари по П'ятихатках, Новоандріївці, Роботиному та Левадному, 

180 безпілотників різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку, Успенівку.

Крім того, 5 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку і Роботине, 128 артударів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного і Темирівки.

Як повідомлялося, 20 серпня армія РФ завдала удару по дитячому кафе у Малокатеринівці Запорізької області поранень зазнали діти. Одна дитина загинула.

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