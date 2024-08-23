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Сили оборони за добу знищили 1190 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 605330 військових. 

Сили оборони за добу знищили 1190 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1190 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 605330 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 605330 (+1190) 
  • танків ‒ 8533 (+4) 
  • бойових броньованих машин ‒ 16599 (+32)
  • артилерійських систем – 17307 (+45)
  • РСЗВ – 1167 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 932 (+1) 
  • літаків – 367 (+0) 
  • гелікоптерів – 328 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14025 (+27) 
  • крилаті ракети ‒ 2442 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23329 (+49)
  • спеціальна техніка ‒ 2910 (+6).

Дані уточнюються.

У Генштабі додали, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Тож, загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

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