Сили оборони за добу знищили 1190 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 605330 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1190 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 605330 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.08.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 605330 (+1190)

танків ‒ 8533 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 16599 (+32)

артилерійських систем – 17307 (+45)

РСЗВ – 1167 (+1)

засоби ППО ‒ 932 (+1)

літаків – 367 (+0)

гелікоптерів – 328 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14025 (+27)

крилаті ракети ‒ 2442 (+0)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 23329 (+49)

спеціальна техніка ‒ 2910 (+6).

Дані уточнюються.

У Генштабі додали, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Тож, загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.