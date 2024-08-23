Сили оборони за добу знищили 1190 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1190 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 605330 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 605330 (+1190)
- танків ‒ 8533 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 16599 (+32)
- артилерійських систем – 17307 (+45)
- РСЗВ – 1167 (+1)
- засоби ППО ‒ 932 (+1)
- літаків – 367 (+0)
- гелікоптерів – 328 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14025 (+27)
- крилаті ракети ‒ 2442 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23329 (+49)
- спеціальна техніка ‒ 2910 (+6).
Дані уточнюються.
У Генштабі додали, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Тож, загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.