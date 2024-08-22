Володимир Зеленський відзначив видатних людей нагородою “Національна легенда України”

Також посмертно нагороди удостоєні Сергій Параджанов і Ніна Матвієнко.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Сьогодні, 22 серпня, президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відзначили видатних людей нагородою “Національна легенда України”.

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