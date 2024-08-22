Ці хаби працюватимуть в Броварах та Борисполі.

У Київській області відкрили два ветеранські хаби

В Броварах та Борисполі Київської області відкрили два ветеранські хаби, які мають вирішити всі проблеми ветеранів.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

Хаб має бути простором, куди ветеран та його родина можуть прийти та точно отримати необхідну допомогу за принципом “єдиного вікна”.

Українські захисники та члени їхніх родин зможуть отримати:

юридичні консультації

психологічну допомогу

сприяння у зарахуванні дітей до навчальних закладів

допомогу у оздоровленні та реабілітації

інформаційний супровід з подальшим запровадженням посади фахівця з супроводу ветерана

можливість навчатися та здобути нову професію

реалізацію власних підприємницьких проєктів

Перелік послуг обіцяють розширювати, зважаючи на конкретні запити від ветеранів. Також згодом в них заплановано відкриття спортзалів та зони відпочинку.

Незабаром в Київській області заплановано відкриття хабів в Ірпені та Білій Церкві.