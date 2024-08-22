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Шмигаль: до кінця року в Україні має з'явитися майже три тисячі помічників ветеранів

На підготовку фахівці Кабмін виділив 2,9 млрд грн.

Шмигаль: до кінця року в Україні має з'явитися майже три тисячі помічників ветеранів
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Кабмін

До кінця 20204 року в Україні мають підготувати майже три тисячі помічників ветеранів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на VII Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Єдність", передає "Укрінформ".

На підготовку відповідних фахівців Кабмін виділив майже три мільярди гривень.

"Ми дали старт роботі інституту помічника ветерана. Це фахівці, які допомагатимуть воїнам адаптуватися до мирного життя. До кінця року плануємо підготувати близько 3000 таких спеціалістів. На це в бюджеті передбачено 2,9 мільярда гривень, у майбутньому кількість помічників ветерана буде зростати", - сказав Шмигаль.

Глава уряду додав, що Кабмін сформував мережу ветеранських просторів: тут ветерани отримуватимуть юридичну, соціальну, інформаційну та інші види підтримки. 

При цьому у нашій державі, запевнив Шмигаль, розвивається сервісна інфраструктура для захисників, запроваджують нові послуги, діджиталізують ветеранські сервіси, спрощують процедури і масштабують "єдині вікна" для ветеранів у ЦНАПах.

  • Президент Зеленський нині підписав указ, яким зобов'язав уряд затвердити стратегію ветеранської політики до 2030 року.
  • Також документ передбачає заходи Кабміну щодо функціонування ветеранських просторів і їхньої доступності.
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