Умєров: в Україні запрацює застосунок "Ветеран+"

В електронному кабінеті ветерана будуть усі можливості, які гарантує держава.

Після "Резерв+" і "Армія+" в Україні запрацює застосунок "Ветеран+".

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Єдність", передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Умєрова, наразі триває робота над створенням застосунку і для цього використають найкращий міжнародний досвід. Над проєктом працює декілька міністерств.

Виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун додав, що цифровізація дасть можливість швидко скористатися різними послугами. У "Ветеран+" в електронному кабінеті ветерана будуть усі можливості, які гарантує держава.