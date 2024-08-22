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Умєров: в Україні запрацює застосунок "Ветеран+"

В електронному кабінеті ветерана будуть усі можливості, які гарантує держава.

Умєров: в Україні запрацює застосунок "Ветеран+"
Міністр оборони Рустем Умєров
Фото: Макс Требухов

Після "Резерв+" і "Армія+" в Україні запрацює застосунок "Ветеран+".

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Єдність", передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Умєрова, наразі триває робота над створенням застосунку і для цього використають найкращий міжнародний досвід. Над проєктом працює декілька міністерств.

Виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун додав, що цифровізація дасть можливість швидко скористатися різними послугами. У "Ветеран+" в електронному кабінеті ветерана будуть усі можливості, які гарантує держава.

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