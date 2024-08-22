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Очільник МАГАТЕ поїде на Курську АЕС, а тоді зустрінеться із Зеленським

Гроссі розповів про вразливість російської станції.

Очільник МАГАТЕ поїде на Курську АЕС, а тоді зустрінеться із Зеленським
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі
Фото: EPA/UPG

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує у найближчі дні відвідати Курську АЕС у Росії, повідомляє Bloomberg.

Опісля Гроссі поїде до Києва, щоб зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським

МАГАТЕ висловило стурбованість бойовими діями біля АЕС, оскільки старі радянські реактори, що перебувають тут в експлуатації, особливо вразливі.

За словами Гроссі, діючі блоки Курської атомної електростанції не мають додаткових рівнів захисту для стримування радіації у разі аварії, як це було у випадку Чорнобильської АЕС.

  • Нещодавно МАГАТЕ оприлюднило заяву щодо Курської АЕС. Гроссі тоді наголосив, що встановлені агентством принципи безпеки для Запорізької атомної електростанції мають бути застосовані і щодо Курської АЕС. Головним з них є фізична цілісність станції. 
  • Наразі Україна проводить операцію в Курській області та поступово завойовує населені пункти - йдеться наразі про  майже сотню.
  • Очільник Міністерства оборони Рустем Умєров заявив, що серед цілей а прилеглих до Сумщини територіях – очистити прикордоння від військових загроз та унеможливити ворожі обстріли і атаки на міста та села.
  • Тим часом російська пропаганда запустила дезінформаційну кампанію: мовляв, ціллю українських сил є Курська АЕС.
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