Очільник МАГАТЕ поїде на Курську АЕС, а тоді зустрінеться із Зеленським

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує у найближчі дні відвідати Курську АЕС у Росії, повідомляє Bloomberg.
Опісля Гроссі поїде до Києва, щоб зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським.
МАГАТЕ висловило стурбованість бойовими діями біля АЕС, оскільки старі радянські реактори, що перебувають тут в експлуатації, особливо вразливі.
За словами Гроссі, діючі блоки Курської атомної електростанції не мають додаткових рівнів захисту для стримування радіації у разі аварії, як це було у випадку Чорнобильської АЕС.
- Нещодавно МАГАТЕ оприлюднило заяву щодо Курської АЕС. Гроссі тоді наголосив, що встановлені агентством принципи безпеки для Запорізької атомної електростанції мають бути застосовані і щодо Курської АЕС. Головним з них є фізична цілісність станції.
- Наразі Україна проводить операцію в Курській області та поступово завойовує населені пункти - йдеться наразі про майже сотню.
- Очільник Міністерства оборони Рустем Умєров заявив, що серед цілей а прилеглих до Сумщини територіях – очистити прикордоння від військових загроз та унеможливити ворожі обстріли і атаки на міста та села.
- Тим часом російська пропаганда запустила дезінформаційну кампанію: мовляв, ціллю українських сил є Курська АЕС.