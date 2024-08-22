Очільник МАГАТЕ поїде на Курську АЕС, а тоді зустрінеться із Зеленським

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує у найближчі дні відвідати Курську АЕС у Росії, повідомляє Bloomberg.

Опісля Гроссі поїде до Києва, щоб зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським.

МАГАТЕ висловило стурбованість бойовими діями біля АЕС, оскільки старі радянські реактори, що перебувають тут в експлуатації, особливо вразливі.

За словами Гроссі, діючі блоки Курської атомної електростанції не мають додаткових рівнів захисту для стримування радіації у разі аварії, як це було у випадку Чорнобильської АЕС.