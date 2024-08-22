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Умєров назвав метою Курської операції "очищення прикордоння від загроз"

Міністр оборони поспілкувався з двопартійною делегацією Конгресу США.

Умєров назвав метою Курської операції "очищення прикордоння від загроз"
Рустем Умєров з американськими конгресменами
Фото: Telegram

Очільник Міністерства оборони Рустем Умєров під час зустрічі з американськими конгресменами озвучив мету операції, яку Збройні Сили України проводять у Курській області.

Як зазначив урядовець на сторінці у Telegram, він подякував демократу Девіду Троуну та республіканцю Роберту Віттмену за підтримку України та розповів їм по поточну ситуацію на фронті. 

За словами Умєрова, "наші цілі на прилеглих до Сумщини територіях - очистити прикордоння від військових загроз та унеможливити ворожі обстріли і атаки на міста та села".

Міністр попросив американських законотворців посприяти в отриманні якомога швидшого дозволу для українських військових використовувати зброю дальньої дії по цілях у Росії. 

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